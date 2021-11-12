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Published by lebarmy3 on سبت, 12/11/2021 - 12:01
توفي بتاريخ 11 / 12 / 2021 العميد الركن المتقاعد يوسف حرب من ضبّاط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 11 / 12 / 2021 العميد الركن المتقاعد يوسف حرب من ضبّاط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان بتاريخ 11 / 12 / 2021 الساعة 12.00 من مستشفى الحياة، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في جبانة بلدة حاروف - النبطية حيث يوارى الثرى في مدافن البلدة.
نظراً للأوضاع الراهنة تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- إبنه الدكتور نبيل حرب: 03/911015.
- شقيقه المؤهل أول المتقاعد حسين حرب: 03/595197.
- شقيقه الحاج حسن حرب:79/103534.
- شقيقه الحاج محمد حرب: 03/552404.
- شقيقه الحاج أحمد حرب: 70/145008.
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Date:
السبت, ديسمبر 11, 2021