توفي بتاريخ 11 / 12 / 2021 العميد الركن المتقاعد يوسف حرب من ضبّاط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ 11 / 12 / 2021 الساعة 12.00 من مستشفى الحياة، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في جبانة بلدة حاروف - النبطية حيث يوارى الثرى في مدافن البلدة.

نظراً للأوضاع الراهنة تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- إبنه الدكتور نبيل حرب: 03/911015.

- شقيقه المؤهل أول المتقاعد حسين حرب: 03/595197.

- شقيقه الحاج حسن حرب:79/103534.

- شقيقه الحاج محمد حرب: 03/552404.

- شقيقه الحاج أحمد حرب: 70/145008.