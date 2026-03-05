توفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٥ العميد الركن المتقاعد يوسف قعدان جرمانوس (٧٦٠٠٤٧) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٦ الساعة ١٤.٠٠ في كنيسة مار ماما - حبوب - جبيل ويوارى الثرى في مقابر العائلة في بلدة العاقورة - جبيل.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۸.۰۰ في الكنيسة المذكورة، ويوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٧ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في كنيسة الصعود - الضبيه - المتن ويلي ذلك قداس المرافقة ابتداءً من الساعة ۱۸.۰۰، كما تُقبل التعازي عبر الاتصال بابنَي الفقيد على الرقمين الآتيين:

-السيد شربل: ۰۳/۸۲۸۳٨٦

-السيد شادي: ۰۳/۸۳۳۸۳۸.