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Published by lebarmy12 on أربعاء, 03/10/2021 - 22:55
توفي بتاريخ 10 / 3 / 2021 العميد الركن المهندس البحري المتقاعد علي علاء الدين من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 11 / 3 / 2021 الساعة 10,00 من مستشفى الجامعة الأميركية – بيروت، إلى بلدة كترمايا - الشوف حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة الظهر.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- إبنه الدكتور بسام: 03/294270.
- إبنه طارق: 03/626662.
- شقيقه الحاج صلاح: 70/638309.
- شقيقه نور الدين: 03495513.
- شقيقه غازي: 03/534684.
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Date:
الأربعاء, مارس 10, 2021