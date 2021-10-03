توفي بتاريخ 10 / 3 / 2021 العميد الركن المهندس البحري المتقاعد علي علاء الدين من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 11 / 3 / 2021 الساعة 10,00 من مستشفى الجامعة الأميركية – بيروت، إلى بلدة كترمايا - الشوف حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة الظهر.

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