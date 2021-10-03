Published by lebarmy12 on أربعاء, 03/10/2021 - 22:55

توفي بتاريخ 10 / 3 / 2021 العميد الركن المهندس البحري المتقاعد علي علاء الدين من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 11 / 3 / 2021 الساعة 10,00 من مستشفى الجامعة الأميركية – بيروت، إلى بلدة كترمايا - الشوف حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة الظهر.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

  • إبنه الدكتور بسام: 03/294270.
  • إبنه طارق: 03/626662.
  • شقيقه الحاج صلاح: 70/638309.
  • شقيقه نور الدين: 03495513.
  • شقيقه غازي: 03/534684.
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Date: 
الأربعاء, مارس 10, 2021