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Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 06/30/2026 - 18:01
توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩ العميد الركن المهندس الطيار المتقاعد أمين ناصر الدين (٥٥٠٠٠١) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩ العميد الركن المهندس الطيار المتقاعد أمين ناصر الدين (٥٥٠٠٠١) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١ الساعة ٨.٣٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى قاعة مجلس تربة الدروز - دار الطائفة الدرزية - فردان - بيروت حيث يُقام المأتم الساعة ١٢.٠٠.
تُقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة ١٥.٠٠، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في قاعة المجلس المذكورة، أو عبر الاتصال على الأرقام الآتية:
-ابنه سليم: ٣٣٦٨٠٥٢٢٠٦٣+ واتساب.
-ابنته لينا: ٠٣/٢٦٣٧٩٩.
-ابنته مايا: ٤٤٧٩٩٠٣٠٥١٥٢+ واتساب.
-شقيقه أسامة: ٠٣/٧٥٠٩٢٠.
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Date:
الثلاثاء, يونيو 30, 2026