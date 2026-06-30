توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٢٩ العميد الركن المهندس الطيار المتقاعد أمين ناصر الدين (٥٥٠٠٠١) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١ الساعة ٨.٣٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى قاعة مجلس تربة الدروز - دار الطائفة الدرزية - فردان - بيروت حيث يُقام المأتم الساعة ١٢.٠٠.

تُقبل التعازي بعد الدفن ولغاية الساعة ١٥.٠٠، ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢ ابتداءً من الساعة ۱۲.۰۰ ولغاية الساعة ۱۷.۰۰ في قاعة المجلس المذكورة، أو عبر الاتصال على الأرقام الآتية:

-ابنه سليم: ٣٣٦٨٠٥٢٢٠٦٣+ واتساب.

-ابنته لينا: ٠٣/٢٦٣٧٩٩.

-ابنته مايا: ٤٤٧٩٩٠٣٠٥١٥٢+ واتساب.

-شقيقه أسامة: ٠٣/٧٥٠٩٢٠.