- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy12 on جمعة, 10/03/2025 - 09:23
توفي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١ العميد الصيدلي المتقاعد روبير بجاني (۸۳۰۲۳٥) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١ العميد الصيدلي المتقاعد روبير بجاني (۸۳۰۲۳٥) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٤ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار انطونيوس - الكحالة.
تقبل التعازي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/١٠/٤ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/١٠/٥ اعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰٠ في صالون كنيسة مار انطونيوس - الكحالة.
Ar
Date:
الخميس, أكتوبر 2, 2025