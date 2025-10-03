توفي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١ العميد الصيدلي المتقاعد روبير بجاني (۸۳۰۲۳٥) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٤ الساعة ١٥,٠٠ في كنيسة مار انطونيوس - الكحالة.

تقبل التعازي يوم السبت بتاريخ ۲۰۲٥/١٠/٤ اعتبارًا من الساعة ۱۱,۰۰ لغاية الساعة ۱۸,۰۰ ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٥/١٠/٥ اعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۸,۰٠ في صالون كنيسة مار انطونيوس - الكحالة.