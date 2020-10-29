توفي بتاريخ 29 / 10 / 2020 العميد الطبيب المتقاعد انطونيوس توميه من ضباط الجيش اللبناني شقيق كل من العقيد شربل توميه من اللواء اللوجستي والعميد المتقاعد جورج توميه من ضباط الجيش اللبناني والعميد المتقاعد سيمون توميه من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمقدم المتقاعد جوزاف توميه من ضباط المديرية العامة للجمارك.

ينقل الجثمان بتاريخ 30 / 10 / 2020 الساعة 9.00 من مركز استشفاء الكسرواني KMC الى كنيسة مار سمعان العامودي الكائنة في بلدة بيت ملات-عكار, حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي على أحد أرقام الهواتف التالية:

العقيد شربل توميه 960766 / 03

العميد المتقاعد جورج توميه 443682 /03

العميد المتقاعد سيمون توميه 925351 /76

المقدم المتقاعد جوزف توميه 249994 /03