توفي بتاريخ 25 / 12 / 2017 العميد الطبيب المتقاعد جهاد حمدان من ضباط الجيش اللبناني شقيق العميد الركن البحري قاسم حمدان من الطبابة العسكرية.

ينقل الجثمان بتاريخ 27 / 12 / 2017 الساعة 9,00 من المستشفى العسكري المركزي الى جبانة روضة الشهيدين الغبيري حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 11,00

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 15,00 في حسينية روضة الشهيدين – الغبيري وبتاريخ 28 / 12 / 2017 في منزل الفقيد الكائن في عين الرمانة – الشارع العريض - مقابل مدرسة الحكمة – بناية بدير الطابق السادس وبتاريخ 29 / 12 / 2017 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – خلف مبنى المديرية العامة لأمن الدولة.