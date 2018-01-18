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Published by lebarmy2 on خميس, 01/18/2018 - 19:25
توفي بتاريخ 16 / 1 /2018 العميد الطبيب المتقاعد صلاح حداد من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 16 / 1 /2018 العميد الطبيب المتقاعد صلاح حداد من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 20 / 1 /2018 الساعة 10.30 من مستشفى أوتيل ديو – الأشرفية إلى كنيسة مار يوحنا الحبيب الحازمية، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 13.00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي بتاريخ 19 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وقبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخ
21 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الخميس, يناير 18, 2018