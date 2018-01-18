توفي بتاريخ 16 / 1 /2018 العميد الطبيب المتقاعد صلاح حداد من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 20 / 1 /2018 الساعة 10.30 من مستشفى أوتيل ديو – الأشرفية إلى كنيسة مار يوحنا الحبيب الحازمية، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 13.00، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 19 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 وقبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخ

21 / 1 /2018 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.