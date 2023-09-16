توفي بتاريخ 16 / 9 / 2023 العميد الطيار المتقاعد جرجي شهوان ( 680058 ) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 18 / 9 / 2023 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كاتدرائية مار جرجس المارونية – وسط بيروت، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 14.30 ويوارى الثرى في مدافن العائلة – أدما (كفر ياسين).

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 11.00 وبتاريخي 19 و 20 / 9 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية – وسط بيروت، أو عبر الإتصال بزوجته السيدة لودي على رقم الهاتف: 911921 / 03.