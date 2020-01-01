توفي بتاريخ 1 / 1 / 2020 العميد الطيار المتقاعد حنا سعد من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 2 / 1 / 2020 الساعة 10.00 من مركز الشمال الإستشفائي - زغرتا إلى كنيسة مار آسيا - تولا، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة 17.00، وبتاريخ 3 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 12.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون كنيسة مار آسيا - تولا، وبتاريخ 4 / 1 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة السيدة - الفنار، حيث يقام قداس المرافقة لراحة نفسه الساعة 18.00.