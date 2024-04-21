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Published by lebarmy16 on أحد, 04/21/2024 - 21:17
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١ العميد الطيار المتقاعد عطا لله عطا لله (٧٠٠٠٦٢) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١ العميد الطيار المتقاعد عطا لله عطا لله (٧٠٠٠٦٢) من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ الساعة ٩:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار ضوميط الرعائية ساحل – علما، حيث يقام المأتم الساعة ١٤:٠٠، ثم ينقل بعدها إلى بلدته عقتنيت – صيدا ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأحد, أبريل 21, 2024