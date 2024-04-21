توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢١ العميد الطيار المتقاعد عطا لله عطا لله (٧٠٠٠٦٢) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ الساعة ٩:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار ضوميط الرعائية ساحل – علما، حيث يقام المأتم الساعة ١٤:٠٠، ثم ينقل بعدها إلى بلدته عقتنيت – صيدا ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٣ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.