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Published by lebarmy12 on ثلاثاء, 04/12/2022 - 13:16
توفي بتاريخ 11 / 4 / 2022 العميد القيم المتقاعد روبير محفوظ من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 12 / 4 / 2022 الساعة 14,00 في مستشفى سيدة المعونات الجامعي – جبيل إلى مسقط رأسه – الفيدار، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15,30 في كنيسة الدوير – الفيدار.
تقبل التعازي بتاريخ 12 / 4 / 2022 لغاية إنتهاء مراسم الدفن وبتاريخ 13 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 14،00 لغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- زوجة الفقيد السيدة سيمون عزيز مطر: 03/880549.
- إبنة الفقيد السيدة كارين: 03/494416.
- إبنة الفقيد السيدة مايا: 03/221592.
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Date:
الثلاثاء, أبريل 12, 2022