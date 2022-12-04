توفي بتاريخ 11 / 4 / 2022 العميد القيم المتقاعد روبير محفوظ من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 12 / 4 / 2022 الساعة 14,00 في مستشفى سيدة المعونات الجامعي – جبيل إلى مسقط رأسه – الفيدار، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15,30 في كنيسة الدوير – الفيدار.

تقبل التعازي بتاريخ 12 / 4 / 2022 لغاية إنتهاء مراسم الدفن وبتاريخ 13 / 4 / 2022 إبتداءً من الساعة 14،00 لغاية الساعة 19,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية: