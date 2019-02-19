توفي بتاريخ 17 / 2 / 2019 العميد القيم المتقاعد منالوا القاري من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 19 / 2 / 2019 الساعة 9,15 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس – (مار نقولا) – الأشرفية، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 12,00، ثم تقام صلاة في كنيسة القديسة بربارة الكائنة في بلدة رأس مسقا – الكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذوكس (مار نقولا) – الأشرفية وبعد الدفن لغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديسة بربارة – رأس مسقا – الكورة وبتاريخي 20و21 / 2 / 2019 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذوكس.