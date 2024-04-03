توفي بتاريخ 3 / 3 / 2024 العميد القيم المتقاعد هيكل معكرون (520010) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ 5 / 3 / 2024 الساعة 10,00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم – مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك – المتحف – طريق الشام، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15,00 ويوارى الثرى في مدافن بازيليك القديس بولس – حريصا .

تُقبل التعازي بتاريخ 4 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 15,00 وبتاريخي 5 و 6 / 3 / 2024 إبتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون الكنيسة المذكورة.