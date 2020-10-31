توفي بتاريخ 31 / 10 / 2020 العميد المتقاعد أمين ابو عاصي من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 11 / 2020 الساعة 12.00 في القاعة العامة لبلدة معاصر الشوف، ويُوارى الثرى في مدافنها.

تُقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 19.00 وبتاريخي 3 و 4 / 11 / 2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في القاعة العامة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 5 / 11 / 2020 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الرسالة الإجتماعية – عاليه، وباقي أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في بلدة معاصر الشوف، وعلى رقم هاتف زوجة الفقيد السيدة نهيل ريمان أبو عاصي (795961 / 03) وإبن الفقيد الأستاذ مروان أبو عاصي (375019 / 03).