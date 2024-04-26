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Published by lebarmy16 on سبت, 04/27/2024 - 07:56
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ العميد المتقاعد إميل رزق (٥٩٠٠٢٣) شقيق العميد الركن المتقاعد رزق رزق (٧٣٠٠٦٤) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ العميد المتقاعد إميل رزق (٥٩٠٠٢٣) شقيق العميد الركن المتقاعد رزق رزق (٧٣٠٠٦٤) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٦.
تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٤/٤/٢٧ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:٠۰ في صالون كنيسة مار يوسف الحكمة - الأشرفية، أو عبر الاتصال بشقيقه العميد الركن المتقاعد رزق رزق على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٥٦٦٤٢.
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Date:
الجمعة, أبريل 26, 2024