توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٤ العميد المتقاعد إميل رزق (٥٩٠٠٢٣) شقيق العميد الركن المتقاعد رزق رزق (٧٣٠٠٦٤) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

أقيم المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٦.

تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٤/٤/٢٧ ابتداءً من الساعة ۱۲:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:٠۰ في صالون كنيسة مار يوسف الحكمة - الأشرفية، أو عبر الاتصال بشقيقه العميد الركن المتقاعد رزق رزق على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٤٥٦٦٤٢.