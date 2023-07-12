توفي بتاريخ 6 / 12 /2023 العميد المتقاعد انطوان ابو رجيلي 760006 من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 9 / 12 /2023 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة الارمن الكاثوليك – وسط بيروت، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 11.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة - قيتولي – الجنوب.

تقبل التعازي بتاريخ 10 / 12 /2023 إبتداءً من الساعة 13.00 ولغاية الساعة 18.00 وبتاريخ 11 / 12 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة، أو عبر الإتصال بإبنه السيد جاد أبو رجيلي على رقم الهاتف: 982962 /71.