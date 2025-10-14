توفي يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۱۳ العميد المتقاعد انطوان استانبولي (۸۳۰٥٥٨) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٥/۱۰/۱٥ الساعة ۱۰,۳۰ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة الصعود الإلهي كفرحباب، حيث يقام المأتم الساعة ١٥,٠٠.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده اعتبارًا من الساعة ۱۱,۳۰ لغاية الساعة ۱۹,۰۰ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٦ اعتبارًا من الساعة ١٤,٠٠ لغاية الساعة ۱۹,۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.