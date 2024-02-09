توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ العميد المتقاعد بسام داوود (٨٠٠١٦٧) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٣ الساعة ٧:٠٠ من مستشفى سان شارل إلى بلدته حلوة – قضاء راشيا حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٣:٠٠.

تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ٤ و٢٠٢٤/٩/٥ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في دارة العائلة – حلوة – قضاء راشيا وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٩ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في دار الطائفة الدرزية – بيروت، أو عبر الاتصال على أحد الأرقام التالية:

- ابنه السيد جاد: ٧٠/٨٠٥٥٠٠.

- شقيقه السيد عماد: ٠٣/٦٩٤٧٤٤.