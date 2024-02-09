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Published by lebarmy15 on اثنين, 09/02/2024 - 08:17
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ العميد المتقاعد بسام داوود (٨٠٠١٦٧) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ العميد المتقاعد بسام داوود (٨٠٠١٦٧) من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٣ الساعة ٧:٠٠ من مستشفى سان شارل إلى بلدته حلوة – قضاء راشيا حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٣:٠٠.
تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخي ٤ و٢٠٢٤/٩/٥ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٨:٠٠ في دارة العائلة – حلوة – قضاء راشيا وبتاريخ ٢٠٢٤/٩/٩ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في دار الطائفة الدرزية – بيروت، أو عبر الاتصال على أحد الأرقام التالية:
- ابنه السيد جاد: ٧٠/٨٠٥٥٠٠.
- شقيقه السيد عماد: ٠٣/٦٩٤٧٤٤.
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Date:
الاثنين, سبتمبر 2, 2024