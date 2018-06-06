توفي بتاريخ 5 / 6 / 2018 العميد المتقاعد بسام صقر من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 7 / 6 / 2018 الساعة 10,30 من مستشفى المقاصد الى جامع قريطم، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه عقب صلاة الظهر ( الساعة 12,30 ) ويوارى الثرى في جبانة الباشورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد الكائن في الروشة – مقابل سوبرماركت شوبرز – بناية احمد شاتيلا الطابق الأول وبتاريخي 8 و 9 / 6 / 2018 للرجال والنساء إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 19,00 في فردان – سنتر Dunef - الطابق الأول.