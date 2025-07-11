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Published by lebarmy5 on جمعة, 07/11/2025 - 19:19
تُقبل التعازي أيام السبت والأحد والإثنين بتواريخ ۱۲ و۱۳ و٢٠٢٥/٧/١٤ في منزل شقيقة الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على أحد الأرقام التالية:
توفي يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/۷/۱۱ العميد المتقاعد بشير طليس (۸۰۰۱۲۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٢ الساعة ٨:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى حسينية بريتال - بعلبك، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٢:٠٠.
تُقبل التعازي أيام السبت والأحد والإثنين بتواريخ ۱۲ و۱۳ و٢٠٢٥/٧/١٤ في منزل شقيقة الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على أحد الأرقام التالية:
المهندس مياس طليس: ٠٣/٨٦١٧١٧
السيد مهند طليس والسيد ميسم طليس: ۰۳/۰۷۳۰۷۷
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Date:
الجمعة, يوليو 11, 2025