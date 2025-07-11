توفي يوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٥/۷/۱۱ العميد المتقاعد بشير طليس (۸۰۰۱۲۷) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٢ الساعة ٨:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى حسينية بريتال - بعلبك، حيث يُقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٢:٠٠.

تُقبل التعازي أيام السبت والأحد والإثنين بتواريخ ۱۲ و۱۳ و٢٠٢٥/٧/١٤ في منزل شقيقة الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه، أو عبر الاتصال على أحد الأرقام التالية:

المهندس مياس طليس: ٠٣/٨٦١٧١٧

السيد مهند طليس والسيد ميسم طليس: ۰۳/۰۷۳۰۷۷