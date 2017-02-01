العميد المتقاعد بهيج بحليس يوقّع موسوعة أحداث القرن العشرين

برعاية قائد الجيش العماد ميشال سليمان ممثلاً باللواء الركن رمزي أبو حمزة رئيس الأركان، جرى في نادي الضباط في اليرزة حفل توقيع موسوعة "أحداث القرن العشرين" الصادرة عن دار نوبيليس للعميد المتقاعد بهيج بحليس، وذلك بحضور عدد من الشخصيات السياسية والديبلوماسية والحقوقية والاجتماعية والإعلامية، ورئس رابطة المحاربين القدامى العماد اسكندر غانم. بعد النشيد الوطني وكلمة تعريف للعميد المتقاعد جوزيف روكز، ألقى مدير الوكالة الوطنية للإعلام الأستاذ خليل الخوري كلمة تحدث فيها عن مزايا المؤلف، ومما قاله: "بهيج بحليس جاء الى المؤسسة الوطنية الأولى، يحلم بالوطن الآمن ويطمح الى الوطن المنيع، وكلا الأمن والمناعة يتوافران في الجيش... جاء بهيج بحليس الى المؤسسة العسكرية تلميذ ضابط، وفي بُرديه علم وأدب منطلقاً من بيت الى كل مكرمة سبّاق، ومن أسرة قدرها أن ترفد الوطن بالرجال الرجال: رجال للسيف ورجال للقلم وكلهم لمكارم الأخلاق"... وألقى كلمة رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية نيابة عن رئيسها العماد المتقاعد اسكندر غانم، العميد الركن المتقاعد جوزيف روكز فقال: "خمسة وثلاثون عاماً من عمر الزمان قضاها في خدمة العلم والبلاد، عرفناه فيها متنقلاً مع البواسل في ظلال أرز الرب، مستلماً الوظائف المميزة الواحدة تلو الأخرى...". وأضاف قائلاً: تحليت بالرأي السديد والعقل الرشيد حتى تقاعدت في هالة من ضياء ومهرجان من عبير، لأن ماضيك حافل بالتضحيات وحاضرك حافل بالعطاء ومستقبلك يتطلع نحو المجد والعنفوان... وتابع قائلاً: "رغم مرّ السنوات وكرّ المكرمات على عمر الثمانينات جاء عمله معجزة من المعجزات". بدوره ألقى صاحب دار نوبيليس الأستاذ نبيل عبد الحق كلمة قال فيها: "كنت أعرف دائماً أن في جيشنا الغالي، كما في شعبنا الأبي طاقات فكرية وإبداعية هي فخر لنا وثروة لأجيالنا الطالعة، والعميد بحليس هو نموذج لكثيرين من ضباط جيشنا الذين أتقنوا صناعة الفكر والكلمة... إن جيشاً كجيشناً لا يجسّد درعاً للأمن والسيادة، والاستقلال فقط، إنما هو ينبوع فكر وعلم وثقافة ومناقبية تحت قيادة العماد ميشال سليمان. وفي الختام كانت كلمة للعميد المؤلف بهيج بحليس أكد فيها إنه لم يكن يتصوّر عندما باشر في أوائل التسعينات من القرن العشـرين بجمع معلومات لوضع موسوعة عن أهـم أحداث هذا القرن بأن إنجازها سيتـطلب سنـوات طويلة وجهوداً مضنية...

وأضاف "إن الشعوب لا يمكنها أن تنسى الماضي، ولا يمكنها أن تعيش الحاضر دون الرجوع الى التاريخ، ولا يمكن لأي بلد أن يقطع علاقاته نهائياً مع الماضي". وخـتم قائلاً: "آمل أن تنال هذه الموسوعة إعجـابكم وإنني أعاهدكم ومهما تقدّم بي السـن بمتابـعة مسيرتي الأدبية، لأنـنا نحن العسـكريين، لا نرمي سلاحـنا بسـهولة".

وبعد حفل التوقيع أقيم حفل كوكتيل للمناسبة تبادل فيه الجميع الأنخاب.



