توفي بتاريخ 9 / 7 /2023 العميد المتقاعد جرير مدور 710054 من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 11 / 7 /2023 الساعة 10.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار جرجس المارونية – بسكنتا، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 12 / 7 /2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كنيسة مار مارون – حارة صخر – جونيه، أو عبر الإتصال بإبنه (الدكتور أنطوني) على رقم الهاتف: 086833 /81.