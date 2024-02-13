توفي بتاريخ 12 / 2 / 2024 العميد المتقاعد جوزف خوري (600026) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 14 / 2 / 2024 الساعة 14.45 من مركز الشمال الإستشفائي - زغرتا إلى كنيسة مار يوسف حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 15 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال بإبن شقيقة العميد المتقاعد جوزف خوري على أحد رقمي الهاتف: 029029 / 70 – 346117 / 03.