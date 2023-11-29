توفي بتاريخ 28 / 11 / 2023 العميد المتقاعد حافظ نعوم (710047) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 30 / 11 / 2023 الساعة 11.00 من مستشفى مارتين – جبيل إلى كنيسة رفع الصليب – وجه الحجر – البترون، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00.

تقبل التعازي بتاريخي 29 /11 / 2023 و 1 / 12 / 2023 إبتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 30 / 11 / 2023 إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.