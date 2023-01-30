توفي بتاريخ 29 / 1 / 2023 العميد المتقاعد دي غول طرفه من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 31 / 1 / 2023 الساعة 10.30 من مستشفى سرحال إلى كنيسة مار مخايل – بيت الشعار، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 11.00 في الكنيسة المذكورة، وينقل الجثمان بعد الصلاة الى بلدة منيارة حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار يوحنا المعمدان ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار يوحنا المعمدان – منيارة وبتاريخ 1 / 2 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار مخايل – بيت الشعار، أو عبر الإتصال بإبنه السيد شار طرفه على رقم الهاتف:462143 /03.