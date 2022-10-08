توفي بتاريخ 10 / 8 / 2022 العميد المتقاعد روجيه عيد من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 11 / 8 / 2022 الساعة 9,30 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار يوسف – الحدث، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15,00 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية الساعة 17,00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال على الأرقام التالية: