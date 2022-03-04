توفي بتاريخ 3 /4 /2022 العميد المتقاعد سامي النكدي من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 4 /4 /2022 الساعة 11,00 من مستشفى الجعيتاوي الى قاعد الشيخ احمد امين الدين – عبيه، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 13,00.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 16,00 ولغاية الساعة 19,00 في القاعة المذكورة أعلاه، او عبر الاتصال على رقم هاتف ابنة الفقيد السيدة الهام النكدي: 360050 /03