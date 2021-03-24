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Published by lebarmy13 on أربعاء, 03/24/2021 - 13:35
توفي بتاريخ 23 / 3 / 2021 العميد المتقاعد طوني النجار من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 24 / 3 / 2021 الساعة 14.00 من مستشفى الياس الهراوي – زحلة إلى كنيسة مار انطونيوس الكبير حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 ويوارى الثرى في مدافن المعالفة – زحلة.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد ارقام الهواتف التالية:
- زوجة العميد المتقاعد طوني النجار (مارسيل) : 548446 / 03.
- إبنته المهندسة ( ليلى) : 128523 / 79.
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Date:
الأربعاء, مارس 24, 2021