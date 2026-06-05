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Published by lebarmy2 on جمعة, 06/05/2026 - 14:26
توفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٤ العميد المتقاعد عبد الله بحليس ( ٧٥٠٠٥٦) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٤ العميد المتقاعد عبد الله بحليس ( ٧٥٠٠٥٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٦ الساعة ۱۳.۳٠ إلى الكنيسة الإنجيلية الوطنية - منيارة - عكار، حيث يُقام المأتم الساعة ١٦.٠٠.
تُقبل التعازي بالتاريخ ذاته قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٨.٠٠ في قاعة الكنيسة المذكورة اعلاه، ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٧ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في قاعة الكنيسة الإنجيلية الوطنية - طرابلس.
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Date:
الجمعة, يونيو 5, 2026