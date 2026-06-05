توفي يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٤ العميد المتقاعد عبد الله بحليس ( ٧٥٠٠٥٦) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٦ الساعة ۱۳.۳٠ إلى الكنيسة الإنجيلية الوطنية - منيارة - عكار، حيث يُقام المأتم الساعة ١٦.٠٠.

تُقبل التعازي بالتاريخ ذاته قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ وبعده لغاية الساعة ١٨.٠٠ في قاعة الكنيسة المذكورة اعلاه، ويوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٦/٧ ابتداءً من الساعة ۱۱.۰۰ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في قاعة الكنيسة الإنجيلية الوطنية - طرابلس.