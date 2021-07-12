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Published by lebarmy13 on ثلاثاء, 12/07/2021 - 18:04
توفي بتاريخ 5 / 12 / 2021 العميد المتقاعد عفت قهوجي من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 8 / 12 / 2021 الساعة 9.00 من مستشفى قلب يسوع إلى كنيسة مار روكس – الحازمية ، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 11.00 ، من ثم ينقل الجثمان إلى بلدة تبنين – الجنوب حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 11.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، وبعد الدفن لغاية الساعة 18.00 ، في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك ، تبنين – الجنوب ، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:
- شقيقة الفقيد السيدة فدى حداد : 432069 / 03.
- إبنة شقيقة الفقيد السيدة سهاد حداد : 988108 / 03.
- إبنة سقيقة الفقيد السيد جوزف حداد : 268885 / 03.
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Date:
الثلاثاء, ديسمبر 7, 2021