توفي بتاريخ 5 / 12 / 2021 العميد المتقاعد عفت قهوجي من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 8 / 12 / 2021 الساعة 9.00 من مستشفى قلب يسوع إلى كنيسة مار روكس – الحازمية ، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 11.00 ، من ثم ينقل الجثمان إلى بلدة تبنين – الجنوب حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 11.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه ، وبعد الدفن لغاية الساعة 18.00 ، في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك ، تبنين – الجنوب ، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية: