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Published by lebarmy16 on ثلاثاء, 03/24/2020 - 11:35
توفي بتاريخ 23 / 3 / 2020 العميد المتقاعد علي حرب شقيق كل من العميد المهندس المتقاعد فضل الله حرب والعقيد المتقاعد عدنان حرب جميعهم من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 23 / 3 / 2020 العميد المتقاعد علي حرب شقيق كل من العميد المهندس المتقاعد فضل الله حرب والعقيد المتقاعد عدنان حرب جميعهم من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 24 / 3 / 2020 الساعة 11.00 من مستشفى الزهراء-الجناح إلى روضة الشهيدين حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 11.30 في روضة الشهيدين.
تقبل التعازي على أحد أرقام الهواتف التالية:
- العميد المهندس المتقاعد فضل الله حرب : 765196 / 76
- العقيد المتقاعد عدنان حرب : 302029 / 01
- زوجة الفقيد : 659765 / 03
Ar
Date:
الاثنين, مارس 23, 2020