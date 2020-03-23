توفي بتاريخ 23 / 3 / 2020 العميد المتقاعد علي حرب شقيق كل من العميد المهندس المتقاعد فضل الله حرب والعقيد المتقاعد عدنان حرب جميعهم من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 24 / 3 / 2020 الساعة 11.00 من مستشفى الزهراء-الجناح إلى روضة الشهيدين حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 11.30 في روضة الشهيدين.

تقبل التعازي على أحد أرقام الهواتف التالية: