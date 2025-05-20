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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 05/20/2025 - 00:10
توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩ العميد المتقاعد علي عساف (۸٦۰۳۹٦) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي يوم الإثنين بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٩ العميد المتقاعد علي عساف (۸٦۰۳۹٦) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٠ الساعة ١٤:٣٠ من مستشفى دار الأمل - بعلبك إلى منزل العائلة الكائن في دورس، ومن ثم إلى جبانة الشهداء - بعلبك قرب مسجد الإمام علي، حيث يُقام المأتم الساعة ١٦:٠٠ ويوارى الثرى في الجبانة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في منزل الفقيد الكائن في دورس - بعلبك، أو عبر الاتصال بابن الفقيد على رقم الهاتف الخلوي: ٧١/٠٦٩٩٩٩.
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Date:
الثلاثاء, مايو 20, 2025