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Published by lebarmy2 on جمعة, 04/05/2024 - 10:20
توفي في المهجر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٧ العميد المتقاعد فؤاد الطويل (٨٠٠١٠٣) من ضباط الجيش اللبناني والد النقيب داني الطويل من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
توفي في المهجر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٧ العميد المتقاعد فؤاد الطويل (٨٠٠١٠٣) من ضباط الجيش اللبناني والد النقيب داني الطويل من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧ الساعة ٩:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون – مزرعة يشوع حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٣:٠٠، ثم ينقل الجثمان إلى مسقط رأسه – الحمصية – جزين.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠:٣٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٨ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.
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Date:
الخميس, أبريل 4, 2024