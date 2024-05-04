توفي في المهجر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٧ العميد المتقاعد فؤاد الطويل (٨٠٠١٠٣) من ضباط الجيش اللبناني والد النقيب داني الطويل من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧ الساعة ٩:٠٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار مارون – مزرعة يشوع حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة ١٣:٠٠، ثم ينقل الجثمان إلى مسقط رأسه – الحمصية – جزين.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠:٣٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٤/٨ ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.