توفي بتاريخ 25 /2 /2020 العميد المتقاعد فارس زيادي شقيق النقيب المتقاعد جورج زيادي كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 26 /2 /2020 الساعة 10.00 من مركز كسروان الطبي إلى كاتدرائية سيدة العطايا ـــ أدما (المطرانية)، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 15.00 في الكاتدرائية المذكورة، حيث ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه الفياضية – بعبدا حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي 27 و28 /2/ 2020 ابتداءً من الساعة 11,00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون كاتدرائية المذكورة أعلاه.