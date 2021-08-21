- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy16 on سبت, 08/21/2021 - 18:42
توفي بتاريخ 19 / 8 / 2021 العميد المتقاعد فريد ابي عازر من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 19 / 8 / 2021 العميد المتقاعد فريد ابي عازر من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 22 / 8 / 2021 الساعة 17.30 من المستشفى الروم إلى دير سيدة الكارمل – الحازمية, حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 18.00 ويوارى الثرى في مدافن رعية الحازمية.
تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التالية:
إبن الفقيد ( شربل ): 158652 / 03.
زوجة الفقيد ( غرازيلا): 155745 / 03.
Ar
Date:
السبت, أغسطس 21, 2021