توفي بتاريخ 19 / 8 / 2021 العميد المتقاعد فريد ابي عازر من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 22 / 8 / 2021 الساعة 17.30 من المستشفى الروم إلى دير سيدة الكارمل – الحازمية, حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 18.00 ويوارى الثرى في مدافن رعية الحازمية.

تقبل التعازي عبر الإتصال على أحد رقمي الهاتف التالية:

إبن الفقيد ( شربل ): 158652 / 03.

زوجة الفقيد ( غرازيلا): 155745 / 03.