- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on خميس, 10/24/2024 - 16:22
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٣ العميد المتقاعد فريد حبيب (٨٠٠١٠٠) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٣ العميد المتقاعد فريد حبيب (٨٠٠١٠٠) من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٥ الساعة ٩:٣٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس - الحازمية، ويوارى الثرى في مدافن العائلة - عين حرشه.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٦ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في صالون كنيسة مار مخايل - عين حرشه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٧ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة القيامة - الحازمية.
Ar
Date:
الخميس, أكتوبر 24, 2024