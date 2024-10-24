توفي بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٣ العميد المتقاعد فريد حبيب (٨٠٠١٠٠) من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٥ الساعة ٩:٣٠ من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القيامة للروم الأرثوذكس - الحازمية، ويوارى الثرى في مدافن العائلة - عين حرشه.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٦ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في صالون كنيسة مار مخايل - عين حرشه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٧ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في صالون كنيسة القيامة - الحازمية.