توفي بتاريخ 16 / 3 /2018 العميد المتقاعد فوزي الخوري من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 18 / 3 /2018 الساعة 10.30 من المستشفى العسكري المركزي الى بلدة كفرحزير – الكورة حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 15.00 في كنيسة الرسول يعقوب أخي الرب الكائنة في البلدة المذكورة.

تقبل التعازي بتاريخ 17 / 3 /2018 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 18 / 3 /2018 بعد الدفن ولغاية الساعة 19.00 وبتاريخ 19 / 3 /2018 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في قاعة الكنيسة المذكورة اعلاه.