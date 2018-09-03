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Published by lebarmy1 on جمعة, 03/09/2018 - 16:45
توفي بتاريخ 8 /3/ 2018 العميد المتقاعد كبريال لحود من ضباط الجيش اللبناني، حيث سيقام المأتم بتاريخ 17 /3/ 2018 في المهجر (إسبانيا- مدريد).
توفي بتاريخ 8 /3/ 2018 العميد المتقاعد كبريال لحود من ضباط الجيش اللبناني، حيث سيقام المأتم بتاريخ 17 /3/ 2018 في المهجر (إسبانيا- مدريد).
يقام قداس وجناز لراحة نفسه بتاريخ 17 /3/ 2018 الساعة 11.00 في كنيسة قلب يسوع- بدارو.
تقبل التعازي بعد القداس لغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الجمعة, مارس 9, 2018