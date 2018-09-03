توفي بتاريخ 8 /3/ 2018 العميد المتقاعد كبريال لحود من ضباط الجيش اللبناني، حيث سيقام المأتم بتاريخ 17 /3/ 2018 في المهجر (إسبانيا- مدريد).

يقام قداس وجناز لراحة نفسه بتاريخ 17 /3/ 2018 الساعة 11.00 في كنيسة قلب يسوع- بدارو.

تقبل التعازي بعد القداس لغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.