استشهد يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٨ العميد المتقاعد محمد حمادي (٧٦٠٠٥٩) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٩ الساعة ۱۱.۰۰ من حسينية بلدة الغازية - صيدا إلى جبانة البلدة المذكورة، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۱.۳۰ ويُوارى الثرى في الجبانة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن في حسينية البلدة، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:

-زوجته الدكتورة رولا غندور: ۰۳/۲۷۷۱۳۸

-شقيقه الحاج محمود حمادي: ۰۳/۷۳۸۰۱۰