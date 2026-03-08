- En
أحد, 03/08/2026
استشهد يوم الأحد بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٨ العميد المتقاعد محمد حمادي (٧٦٠٠٥٩) من ضباط الجيش اللبناني.
يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ۲۰۲٦/٣/٩ الساعة ۱۱.۰۰ من حسينية بلدة الغازية - صيدا إلى جبانة البلدة المذكورة، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۱.۳۰ ويُوارى الثرى في الجبانة المذكورة.
تُقبل التعازي قبل الدفن في حسينية البلدة، أو عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:
-زوجته الدكتورة رولا غندور: ۰۳/۲۷۷۱۳۸
-شقيقه الحاج محمود حمادي: ۰۳/۷۳۸۰۱۰
