توفي بتاريخ 25 / 4 / 2021 العميد المتقاعد محمد مرتضى من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ 25 /4 /2021 الساعة 13.30 من مستشفى الجامعة الأميركية إلى منزله الكائن في بلدة تمنين التحتا – قضاء بعلبك، حيث سيُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 17.30، ويُوارى الثرى في جبانة البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده وطيلة أيام الأسبوع في منزل الفقيد الكائن في البلدة المذكورة أعلاه أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- زوجته السيدة ندى: 855115 /71

- ابنه السيد أحمد: 495765/ 71 - 345064 /76

- شقيقه السيد ابراهيم 300486 /76