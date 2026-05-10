توفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٩ العميد المتقاعد مصطفى البركي (٧٦۰۱۰۷) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ ٢٠٢٦/٥/١٠ الساعة ١٤.٠٠ من مستشفى قصب - بلدة الهلالية - صيدا إلى منزله الكائن في البلدة المذكورة (شارع المفتي - بناية صالح) ومن ثمّ إلى مدافن سيروب - صيدا حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ١٤.٣٠ ويوارى الثرى فيها.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزله المذكور ويومي الإثنين والثلاثاء بتاريخي ١١ و۲۰۲٦/٥/١٢ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في دار رعاية اليتيم - صيدا، أو عبر الاتصال بزوجته السيدة وفاء سعد المصري على رقم الهاتف: ٧٠/٠٦٨٩٤٠.