توفي بتاريخ 1 / 2 / 2020 العميد المتقاعد ميشال يوسف من ضباط الجيش اللبناني والد النقيب الطيار بيار يوسف من القوات الجوية.

ينقل الجثمان بتاريخ 2 / 2 / 2020 الساعة 9.00 من مستشفى سيدة المعونات - جبيل إلى صالون كنيسة مار ريشا ممنع - عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 13.00 في الكنيسة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في كنيسة مار ريشا ممنع - عكار وبتاريخ 3 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة سيدة الوردية - ذوق مصبح، وبتاريخ 4 / 2 / 2020 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 17.00 في صالون كنيسة السيدة - شكا.

