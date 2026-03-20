توفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٩ العميد المتقاعد نبيل حماده (٨٣٠٥٥٤) من ضباط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان يوم الجمعة بتاريخ ٢٠٢٦/٣/٢٠ الساعة ٨.٠٠ من مستشفى عين وزين إلى بلدته بعقلين - الشوف ويُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۲.۰۰ في بيت البلدة المذكورة.

تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٩.٠٠ في بيت بعقلين، ويومي السبت والأحد بتاريخي ٢١ و٢٠٢٦/٣/٢٢ ابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ۱۸.۰۰ في قاعة الاجتماعات - بيت بعقلين وباقي أيام الأسبوع القادم في منزله الكائن في حي كفرحصيد - بعقلين.