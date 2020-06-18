توفي بتاريخ 17 / 6/ 2020 العميد المتقاعد نزيه نجيم من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 18 /6 /2020 الساعة 13.00 من مستشفى تل شيحا – زحلة إلى كاتدرائية مار مارون – كسارة زحلة، حيث يقام المأتم الساعة 14.00، ثمّ ينقل إلى مسقط رأسه في بلدة دورس ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 18 /6 /2020 إبتداءً من الساعة 10,00 ولغاية 14,00 في الكاتدرائية المذكورة وباقي الايام على أرقام الهواتف التالية:

- زوجة الفقيد السيدة زهى، خلوي: 758875 /03

- إبنه روي، خلوي: 877646 /03

- إبن شقيقه الرائد شربل نجيم - رباعي: 2405