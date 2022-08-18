توفي بتاريخ 15 / 8 /2022 العميد المتقاعد نعمة الله ابراهيم ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 20 / 8 /2022 الساعة 9.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى مار مخائيل في ضهر الليسنة – عكار، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخ 21 / 8 / 2022 إبتداءً من الساعة 10.30 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه وبتاريخ 23 / 8 /2022 في كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس- المطيلب إبتداءً من الساعة 16.00 ولغاية الساعة 19.00أو عبر الإتصال على الأرقام التالية:

- زوجة العميد المتقاعد نعمة الله ابراهيم: 345853 /03.

- إبنه (لوسيان): 524955 /03.