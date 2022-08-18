توفي بتاريخ 16 / 8 / 2022 العميد المتقاعد هاني اسكندر هاني الطويل من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 18 / 8 / 2022 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القيامة ــ الحازمية (نيو مار تقلا)، حيث يقام المأتم الساعة 11.00 في الكنيسة المذكورة، ومن ثم ينقل إلى بلدة شدرا ــ عكار حيث يواري الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي بتاريخ 18 / 8 / 2022 قبل الدفن ابتداءً من الساعة 9,00 وبتاريخ 19 / 8 / 2022 ابتداءً من الساعة 15.00 ولغاية الساعة 19.00 في الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 18 / 8 / 2022 بعد الدفن لغاية الساعة 18,00 في كنيسة مار الياس – شدرا - عكار، وبتاريخ 20 / 8 / 2022 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في صالون كنيسة الصعود الإلهي ـــ كفرحباب، أو عبر الاتصال بشقيق الفقيد جان الطويل على رقم الهاتف: 676211/ 03