توفي بتاريخ 29 / 5 / 2022 العميد المتقاعد يوسف خديج من ضبّاط الجيش اللبناني.

يُنقل الجثمان بتاريخ 31 / 5 / 2022 الساعة 10.30 من مستشفى الروم - الأشرفية إلى كنيسة مار مخايل - الشياح، حيث سيقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، أو عبر الإتصال على أحد أرقام الهواتف التالية:

- زوجة الفقيد السيدة ليليان بطرس:03/902990.

أبناؤه:

- الياس: 00971564179392.

- ميشال: 03/881668.

- كريستيان: 76/399349.

