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Published by lebarmy16 on سبت, 02/05/2022 - 17:25
توفي بتاريخ 4 / 2 / 2022 العميد المهندس المتقاعد عبد الحميد خربطلي من ضباط الجيش اللبناني.
توفي بتاريخ 4 / 2 / 2022 العميد المهندس المتقاعد عبد الحميد خربطلي من ضباط الجيش اللبناني.
ينقل الجثمان بتاريخ 6 / 2 / 2022 الساعة 9.00 من مستشفى الجامعة الأميركية – بيروت الى منزله الكائن في شارع المعرض طرابلس مقابل مسجد الغندور، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة الظهر في مسجد طينال، ومن ثم يوارى الثرى في مقبرة الرحمة – ابي سمرا.
تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
حنان ملك (زوجته) 828925 /03،
ديمة (ابنته) 634894 /03 (واتس أب)،
نبيل (ابنه) 966500012071+ (واتس أب)،
الدكتور عبد الرزاق (شقيقه) 684911 /03.
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Date:
السبت, فبراير 5, 2022