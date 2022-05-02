توفي بتاريخ 4 / 2 / 2022 العميد المهندس المتقاعد عبد الحميد خربطلي من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 6 / 2 / 2022 الساعة 9.00 من مستشفى الجامعة الأميركية – بيروت الى منزله الكائن في شارع المعرض طرابلس مقابل مسجد الغندور، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة الظهر في مسجد طينال، ومن ثم يوارى الثرى في مقبرة الرحمة – ابي سمرا.

تقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

حنان ملك (زوجته) 828925 /03،

ديمة (ابنته) 634894 /03 (واتس أب)،

نبيل (ابنه) 966500012071+ (واتس أب)،

الدكتور عبد الرزاق (شقيقه) 684911 /03.