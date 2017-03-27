توفي بتاريخ 27 /3/ 2017 العميد المهندس المتقاعد فؤاد الحاج سليمان من ضباط الجيش اللبناني والد المقدم الركن جاد الحاج سليمان من لواء المشاة الثاني عشر - الكتيبة 126 وشقيق العميد الركن المتقاعد المتوفي سلامه الحاج سليمان من ضباط الجيش اللبناني.

ينقل الجثمان بتاريخ 28 /3/ 2017 الساعة 8.30 من المستشفى العسكري المركزي الى منزل الفقيد الكائن في بلدة حوش الرافقة - البقاع، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.30 في حسينية بلدة بدنايل ثم يوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة أسبوع في منزل الفقيد الكائن في بلدة حوش الرافقة، وبتاريخ 4/4 /2017 إبتداءً من الساعة 14.00 ولغاية الساعة 19.00 في مركز الجمعية الإسلامية للتخصص والتوجيه العلمي – الجناح قرب المديرية العامة لأمن الدولة.